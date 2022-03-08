دراسة: العلاج الهرمونى الجديد لسرطان البروستاتا يضاعف خطر الاكتئاب

توصل باحثون في "مركز أم . دي أندرسون للسرطان" في جامعة "تكساس" الأمريكية، في دراسة جديدة، إلى أن العلاج الهرموني الجديد لسرطان البروستاتا، لا يمكنه فقط السيطرة على الورم الخبيث، بل يضاعف أيضا من خطر الإصابة بالاكتئاب لدى الرجال.



وأشارت الدراسة إلى أن مرض سرطان البروستاتا ممن عولجوا بأحدث أشكال حاصرات الهرمونات، باتوا أكثر عرضة للإصابة بالإكتئاب، مقارنة بالرجال الذين عولجوا بأشكال أقدم من العلاج الهرمونى، أو مقارنة بالذين لم يتلقوا هذه الأدوية على الإطلاق.



ويقترح الباحثون، فى هذه الدراسة، أنه عندما يصف الأطباء الأدوية ذات الصلة لمرضى سرطان البروستاتا ، يجب عليهم الإنتباه عن كثب إلى الآثار الجانبية على الصحة العقلية.



ويتغذى سرطان البروستاتا على هرمونات الذكورة ، مثل " التستوستيرون"، والتي تُعرف أيضًا باسم الأندروجينات، ولسنوات طويلة ، ظل الأطباء يعالجون سرطان البروستاتا عن طريق منع "الأندروجين" ، وحرمان الخلايا السرطانية من قوتها .



وأوضح الباحثون إن لديهم الآن الجيل الثاني من الأدوية المضادة للأندروجين مثل أبيراتيرون وأبالوتاميد التي تعتبر أفضل في منع هرمون التستوستيرون من الأدوية السابقة .. لكن ، نقص هرمون "التستوستيرون" يزيد من خطر إصابة الرجل بالاكتئاب بشكل عام ، سواء كان مصابًا بسرطان البروستاتا أم لا.



وفي الدراسة الحالية، لمعرفة مقدار الخطر الإضافي للإكتئاب الذي يأتي مع العلاج الهرموني الأحدث، فحص الفريق بيانات ما يقرب من 30,100 مريض بسرطان البروستاتا، وتم تقسم الرجال إلى ثلاث مجموعات - أولئك الذين لم يتلقوا علاجًا بالهرمونات ، وأولئك الذين حصلوا على أدوية أكثر رسوخًا ، وأولئك الذين عولجوا بأدوية الجيل الثاني من مضادات الأندروجين.



ووجدوا أن الرجال الذين تناولوا مضادات الأندروجين من الجيل الثاني كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب .. ربما يرجع السبب في ذلك إلى أن أدوية الجيل الثاني أفضل بكثير في خفض مستويات هرمون التستوستيرون، في حين أن أدوية الجيل السابق يمكنها فقط إيقاف إنتاج هرمون التستوستيرون في المصنع الرئيسي لهرمون التستوستيرون.. هذا، ولا تشير النتائج إلى أن خطر الاكتئاب بسبب العلاج الهرموني الجديد يفوق فائدة الأدوية الجديدة في السيطرة على سرطان البروستاتا.