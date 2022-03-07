تفاصيل اجتماع مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم في محافظة دمياط

عقد اليوم الثلاثاء، مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بمحافظة دمياط، اجتماعه الدوري برئاسة المهندس عصام عمر ، بحضور الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم ومديري عموم المديرية، و أعضاء المجلس بأمانه سر علاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية.

في بداية الاجتماع أعرب عصام عمر، عن شكر وتقدير مجلس الأمناء والآباء والمعلمين للدكتور خالد خلف على النهضه التى يشهدها تعليم دمياط خلال الفترة الحاليه .

وناقش المجلس استعدادات المديرية للفصل الدراسي الثاني والعديد من المشكلات الخاصة بالإدارات التعليمية.

وقام "وكيل الوزارة" بالرد علي العديد من استفسارات أعضاء المجلس حول العملية التعليمية.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن مدارس المحافظة مستقرة وفي حالة انضباط وانتظام تام، مؤكدا أنه تم الانتهاء من إعادة توزيع المعلمين في التخصصات التي تزيد في بعض المدارس وتنقص في البعض الآخر وسد العجز في جميع المدارس، بالإضافة إلي تسليم كل الكتب المدرسية الي الإدارات التعليمية.

وفي ختام الإجتماع قدم "وكيل الوزارة" الشكر والتقدير لكافة أعضاء المجلس علي جهودهم المخلصة واشتراكهم في المبادرات التي تطلقها المديرية لخدمة المجتمع والعملية التعليمية بدمياط.