للعام الثاني.. مجلس الدولة يُكرم قضاته المتميزين في ندوة «يوم الوفاء والإنجاز»

أكد المستشار توفيق الشحات نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإداري، أن مجلس الدولة هو حصن الحقوق والحريات، وأن قضاة المجلس دائما يسعون إلى تحقيق العدالة الناجزة، للوصول بالحقوق إلى المواطنين، بالإضافة إلى حقوق الدولة .

جاء ذلك خلال ندوة “يوم الوفاء والإنجاز- العام الثاني”، التي عقدها مجلس الدولة لتكريم قضاته المتميزين خلال العام “2020-2021”.

وأعرب "الشحات" عن سعادته بالتكريم في احتفالية “يوم الوفاء والانجاز” وقت خروجه للمعاش.

يأتي ذلك فى إطار حرص الدولة على الارتقاء بمنظومة القضاء والعدالة، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بتكريم شباب القضاة المتميزين فى جميع مستويات ومجالات العمل القضائى ، ولقائه بهم في 3 أكتوبر 2020 ، كما تم تكريم عشرين مـن شباب قضاة مجلس الدولة بمناسبة احتفالية يـوم القضاء المصرى بتاريخ 2 أكتوبر 2021 والتى شرفها بالحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

وأقيمت الاحتفالية بحضور المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشارين نواب رئيس مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، والمستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، وعدد محدود من قضاة وقاضيات مجلس الدولة من مختلف أقسامه وفروعه وضيوف المجلس من الجهات المختلفة نظرًا للإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار فيروس كورونا.