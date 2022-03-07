الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين وقوة خاصة تختطف طفلين بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عشرة فلسطينيين، خلال سلسلة من الاقتحامات والمداهمات في مُحافظات الضفة الغربية، فيما اختطفت قوات إسرائيلية خاصة (مستعربون) طفلين من أمام مدرسة في بلدة بيت حنينا بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر مقدسية إنه تم اعتقال سبعة شبان فلسطينيين، بعد أن حاصرت قوات الاحتلال مبنى في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، والتي قتل فيها أمس الطفل يامن نافز جفال (16 عامًا).

واعتقلت قوات الاحتلال شابًا، بعد أن اعتدت عليه بالضرب المبرح في المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات، وقال شهود عيان إنه تم اعتقاله معصوب العينين.

وأضاف شهود عيان أن عددًا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم عايدة شمال بيت لحم إلى الجنوب من القدس، واعتقلت قوات الاحتلال طفلا عمره 11 عامًا.

وفي مُحافظة طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنًا فلسطينيًا لدى مروره بحاجز عسكري.

واختطفت قوات إسرائيلية خاصة (مستعربون) طفلين من بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة.

وقال شهود عيان إن القوة اقتحمت البلدة واختطفت طفلين، وهما آدم قواسمي وأحمد فادي من أمام مدرسة الفرير.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي على إسرائيل وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بفلسطين.

وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، في مستهل جلسة الحكومة التي عقدتها، اليوم، في رام الله: “كما تواصل إسرائيل تكثيف الاستيطان في مساحات واسعة من أرضنا مستغلة انشغال المجتمع الدولي بالحرب الدائرة في أوكرانيا، ونتطلع أن تضع الحرب أوزارها هناك، بما يكفل الأمن والسلام الدوليين ويحافظ على سلامة المدنيين الذين هم ضحايا الحروب”، بحسب ما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.