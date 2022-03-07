شركة مياه دمياط تطلق برنامجا تدريبيَا لرفع أداء محطات مياه الشرب

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، البرنامج التدريبى "إدارة الاداء التشغيلى لمحطات وشبكات المياه"، استكمالاً للدورات التدريبية التى نظمتها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى مجال "إدارة الاداء التشغيلى للمحطات وشبكات المياه " لمديرى المحطات.

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى البرنامج الثالث فى تلك المجال فى الفترة من 6/3/2022 م حتى 10/3/2022 م بمركز التدريب الإقليمى بالشركة والتى استهدفت تدريب المجموعه الاولى لمديرى محطات وشبكات المياه شركات ( مياه الاسكندريه- الدقهليه - دمياط - الغربيه -مطروح )، تحت الإشراف الكامل لادارة دعم مراكز التدريب بالشركة القابضة بالتنسيق مع الإدارة العامة للتدريب بدمياط وبحضورخبير معتمد من الشركة القابضه دكتور صبرى شحاته السيد .

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واوضح العميد خالد جمال الدين رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب بدمياط ان هذا البرنامج ياتى فى اطار توحيد المنهجية التدريبية وتبادل المعلومات والالمام بالمواقف المختلفة فى الصيانة والتشغيل واجراءات التعامل مع الطوارىء والازمات لما يحتوية البرنامج على برامج فنية وادارية متخصصة تهدف الى توحيد المفاهيم المعرفية المكتسبة واتاحة فرص لنقل الخبرات المهنية المشتركة للارتقاء بمهارات وقدرات المتدربين .

إنطلقت اليوم الاثنين حملات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشر، أسفرت عن إزالة ٢١حالة تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية حماية النيل بمدينة رأس البر بمساحة ١٦٩٦ متر مربع، هذا إلى جانب إزالة حالتى تعدى بمركز كفر البطيخ تابعتين لولاية الصرف على مساحة ١٢ متر مربع.

وفى هذا السياق،، ذكرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أن هذا الملف توليه المحافظة اهتمام بالغ وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة و حق الشعب، كما أكدت أنه تم التشديد على كافة الأجهزة بالتصدي لأى حالة تعدى فى المهد والتعامل معها بكل حسم، مشيرة إلى أنه قد بلغ إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها على مدار اليومين ٤٣ حالة.

نظَّمت مديرية التربية والتعليم بدمياط، برئاسة الدكتور خالد خلف وكيل وزارة التربية والتعليم ومن خلال التوجيه العام للتربية الرياضية، المهرجان الرياضي الكشفي الإرشادي،وذلك بحضور الدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ونائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والدكتورة جيهان أنور علام مدير عام الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية والكشفية، والأستاذة إيناس علي الطماوي مدير إدارة المرشدات بالإدارة العامة للتربية الرياضية، والدكتورة زهرة سليم مدير إدارة التربية الرياضية بنات بالإدارة العامة للتربية الرياضية و عزة سعد عضو لجنة تقييم المرشدات بالوزارة.

