الإثنين 07 مارس 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس التونسي يعين مجلس أعلى للقضاء وسط انتقادات للمعارضة

الرئيس التونسي
الرئيس التونسي

أدى أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اليمين الدستورية، اليوم الإثنين، أمام الرئيس قيس سعيد وسط انتقادات من المعارضة.
 ودفع الرئيس بالمجلس الجديد، المكلف بإدارة القطاع والتصرف في الترقيات المهنية للقضاة، بعد أسابيع من قراره حل المجلس القديم ووضعه مرسوما ينظم أعمال المجلس الجديد، بدعوى إصلاح الأجهزة القضائية ومكافحة الفساد.
 وقال سعيد: "نعمل على تحقيق الاستقلال الفعلي للقضاء. من بين عناصر النجاح لكل مجتمع ودولة هو القضاء العادل والمستقل".
 وأضاف سعيد "اليوم نخوض حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين وضد كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب".ويتكون المجلس المؤقت من ممثلين عن القضاء الإداري والمالي والعدلي كما يضم قضاة متقاعدين دفع بهم الرئيس الى المجلس.
 واحتج أعضاء المجلس القديم وجمعية القضاة التونسيين ضد قرار الرئيس ونفذوا في وقت سابق وقفات احتجاجية، وقالوا إنهم لن يعترفوا بالمجلس الجديد المعين.
 وقال محمد عفيف الجعايدي المستشار بمحكمة التعقيب: "الوضع بكل بساطة هو أننا كنا أمام مجلس أعلى منتخب، فأصبحنا أمام مجلس أعلى معين. هذا المجلس اختاره الرئيس على المقاس".

وترفض أحزاب من المعارضة ومنظمات خطوة الرئيس لتقويض استقلالية السلطة القضائية بعد تجميده البرلمان ،و تعليقه العمل بالدستور،وتجميعه السلطتين التشريعية (عبر المراسيم) التنفيذية.
 وقال غازي الشواشي أمين عام حزب التيار الديمقراطي: "الرئيس يعتبر آلية التعيين أفضل من آلية الانتخاب ثم يتحدث عن الديمقراطية".
 وتابع الشواشي قائلا: "من المفروض أن يكون المسار التشاركي هوالأساس ،و لكن الرئيس ذهب نحو الانفراد بالسلطة، و لقد أثبت الرئيس أنه لاعلاقة له بالديمقراطية و بالتشاركية وهو غير قادر أن يستمع للآخر".
 ويمنح المرسوم المؤسس للمجلس الأعلى المؤقت للقضاء صلاحيات للسلطة التنفيذية بتعيين أعضاء المجلس. 

الرئيس التونسي القضاء الادارى تونس تشريعي الدستور

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

الأكثر قراءة

انخفاض فى الحرارة واستقرار الرياح.. آخر تطورات حالة الطقس

مصرع 2 وإصابة 9 جراء انفجار صومعة غلال فى مطحن بالمنيا

فيريرا يصل إلى القاهرة لقيادة الزمالك

وزارة الخارجية تطلق حملة إعلامية تعريفية بمناسبة الاحتفال بمئويتها

المتحف «الأخضر» الكبير

رئيس جامعة الوادى الجديد يتفقد أعمال القافلة الطبية الثانية بالداخلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المتحف «الأخضر» الكبير

محمود خليل

الرئيس السادات.. والحضور المختلف للدين

منى رجب

المساواة فى النوع الاجتماعى فى اليوم العالمى للمرأة

أحمد سعد زايد

مدارس حل تناقض المعقول والمنقول

حسين دعسة

الصين رماد الحرب الباردة.. حسم الحرب العالمية الثالثة.. إذا؟

مؤمن المحمدي

علاء يا راجل!

سمر فرج فودة

المتاجرون بالفكر

ماجد حبته

تحديات التنمية.. مؤتمران واحتفالية

صور

حالة الطقس الآن.. المنخفض الصحراوى يضرب مصر

صور للمنخفض الصحراوي الذي يضرب مصر 2022

صلاة الجنازة على إياد داوود

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 26 فلسطينيًا فى الضفة الغربية

بدلاً من روسيا.. هل بإمكان إسرائيل أن تزود أوروبا بالغاز؟

الجيش الإسرائيلى يكشف تفاصيل اعتراض طائرتين تابعتين لإيران