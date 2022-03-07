غدًا.. «المشاط» تلتقى رئيس البنك الأوروبى لإعادة الإعمار لمناقشة تمكين المرأة اقتصاديًا

تلتقي الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة تعزيز المساواة بين الجنسين والتدابير التي يتعين اتخاذها لتحقيق ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي للمرأة.

بالإضافة إلى عرض برامج مصر والاستراتيجيات الوطنية للنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة المصرية، والدور الرئيسي الذي سيواصل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعبه بموجب الاستراتيجية القطرية المعتمدة مؤخرًا لمصر.

وأضاف البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عبر موقعه الإلكتروني، أن النساء والفتيات حول العالم تواجه ضعفًا شديدًا وتمييزًا أعمق، وتظهر الدراسات أن هناك قيودًا كبيرة على الفرص الاقتصادية للمشردات، حيث تؤدي الأعراف السلبية إلى قلة فرص النساء في التقدم الاقتصادي وتحملهن غالبية مسؤوليات الرعاية. علاوة على ذلك، غالبًا ما يزداد العنف والاعتداء القائم على النوع الاجتماعي نتيجة للنزاع، وتمتد المخاطر التي تتعرض لها النساء إلى ما وراء الحدود إلى البلدان المجاورة.

وأشار البنك، إلى أن جائحة فيروس كورونا تسببت في تأثير اقتصادي واجتماعي كبير على النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك في دول عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وتراجع بعض الإنجازات التي تحققت بشق الأنفس في السنوات الماضية، حيث تأثرت النساء بشكل غير متناسب بسبب تمثيلهن في القطاعات التي تضررت بشدة من سياسات الإغلاق، وزيادة احتمالية أن يعملن في وظائف منخفضة الأجر ، ودوام جزئي، وغير رسمية وغير مستقرة، بالإضافة إلى زيادة كبيرة في الوقت الذي يقضيه في مهام الرعاية، تشير الدراسات إلى أن وظائف النساء أكثر عرضة بمقدار 1.8 مرة لهذه الأزمة من وظائف الرجال .