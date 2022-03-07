الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع طفل سقط داخل مصرف خلال جمعه للخردة بالدقهلية

مصرع طفل
مصرع طفل

لقى طفل مصرعه غرقا بمصرف قرية نشا مركز نبروة بالدقهلية، وذلك عقب نزوله لجمع بعض المواد البلاستيكية من داخل المصرف لبيعها خردة.

البداية كانت بتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة نبروة، يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية نشا بغرق طفل يعمل على جمع الخردة بمصرف القرية.

على الفور، انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروة وقوات الإنقاذ النهرى إلى مكان البلاغ وجرى استخراج جثمان المتوفى، وبالفحص تبين أن الجثة لطفل يدعى ”"و إ " 16 سنة، ومقيم قرية تيرة التابعة للمركز.

حيث جرى استخراج الجثمان ونقله إلى مشرحة مستشفى نبروة المركزى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة بالواقعة التي باشرت التحقيقات.

طفل مصرع المواد البلاستيكية المصرف خردة

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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