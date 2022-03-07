للعام الخامس.. انعقاد bt100 لتقييم أداء المؤسسات الكبرى ودورها دعم الاقتصاد المصرى

للعام الخامس على التوالي تنعقد فعالية احتفالية "bt100”- الحدث الاقتصادي الأهم والأكبر بمجتمع المال والأعمال في مصر- خلال شهر مايو 2022، لتقييم تجربة الاقتصاد المصري والإشادة بالقطاعات الأكثر صمودًا ونجاحًا خلال العام الماضي والاسهامات الحقيقية في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. كما سيتم تكريم الشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وما حققته من نجاحات خلال العام الماضي.. وذلك بحضور عدد كبير من الوزراء والشخصيات العامة وكبار رجال الأعمال ومسئولي كبرى المؤسسات الاقتصادية.

وتأتي النسخة الخامسة في عام 2022 وسط اهتمام بالغ من العاملين بالقطاعات المختلفة بعد أن حقق الاقتصاد المصري نمواً ملحوظاً بشهادة المؤسسات المالية الدولية انعكاساً للنتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في نوفمبر 2016. ومن المتوقع أن يكون عام 2022 عاما مليئا بالمفاجآات للاقتصاد المصري، فقد استطاعت مصر ان تنضم مؤخرًا لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا، وذلك بعد أن خرجت منه فى يونيو ٢٠١١، فضلا عن تنظيم مصر قمة الأمم المتحدة لتغيير المناخ COP27.

وتأتي احتفالية bt100 هذا العالم فى توقيت هام للوقوف على ما حققته قطاعات الاقتصاد المصري خلال السنوات الماضية، فى ظل ما حظيت به الاحتفالية على مدار السنوات السابقة من رعاية مجلس الوزراء، مما أكسبها ثقلا يكلل جهود الشركات والأفراد المؤثرين في مجتمع الأعمال والاقتصاد بمصر بتسليط الضوء على إنجازاتهم في مختلف المجالات والجهود المبذولة التي حققتها الدولة بمختلف قطاعاتها، وذلك تماشيًا مع خطى الدولة نحو الإصلاح الاقتصادي.

وتشهد الاحتفالية هذا العام اختيار الشخصيات والشركات للتكريم عن دورها في دعم الاقتصاد المصري، من خلال لجنة تحكيم تضم نخبة من خبراء الاقتصاد وقادة الرأي وذلك وفقًا لمعايير مدروسة وبناء على بحث ومنهجية وضعتها اللجنة للتوصل إلى قائمة المرشحين والفائزين، تتوافق مع معايير الدولة للتطوير والإصلاح، لصناعة تجربة اقتصادية واجتماعية لإحداث التغيير الإيجابي لكافة المؤشرات التنموية.

تقام احتفالية "bt100" تحت الرعاية الاستراتيجية لمجلة Business Today، وتنظمها شركة "POD" الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، التابعتان للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقد شهدت الاحتفالية في نسختها السابقة حضوراً لافتاً من العديد من الوزراء، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسئولي أكبر الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية، والاستثمار، والبنوك، والصناعة، والعقارات.