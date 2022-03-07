«تضامن النواب»: نسعى لإخراج قانون حقوق مسنين يليق بالجمهورية الجديدة

قال الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الاعاقة، إن هدف لجنة التضامن من دراسة مشروع قانون حقوق المسنين باستفاضة كبيرة ودقة متناهية هو خروج مشروع القانون بشكل وطني يليق بالجمهورية الجديدة.

وقدم القصبي الشكر والتقدير للجهود المضنية التي قام بها اعضاء اللجنة خلال جلسات واجتماعات اللجنة لمناقشة مشروع القانون وجلسات الاستماع الخاصة به، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة مشروع القانون.

وبشأن مشروع قانون حقوق المسنين، أكد القصبي أهمية مشروع القانون، موضحا أنه يخدم ملايين المصريين.

واستعرض عبد الهادي القصبي كيف وصل مشروع قانون حقوق المسنين، مؤكدا أن مجلس الشيوخ بذل مجهودا كبيرا في مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

وأشار إلى أنه سيوجه دعوة الي ممثلي الحكومة لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين لحسم هذا القانون وخروجه إلي النور قريبا.

وأكد أنه سيتم حسم مشروع القانون خلال اجتماعين قادمين، مؤكدا أن لجنة التضامن ستعمل دون كلل أو ملل للانتهاء من هذا القانون بأسرع وقت، داعيا أعضاء اللجنة من الاطلاع على مشروع القانون وتسجيل ملاحظاتهم، حتى يتم الاستفادة من كل لحظة وعدم تضييع الوقت.

وأكد أن هذا القانون سيخدم قرابة 7 ملايين مواطن مصري وأسرهم.

وانتقد القصبي وجود كلمة المسنين المصريين بالمادة الأولي، من مشروع القانون، كما انتقد وجود كلمة وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل في ذات المادة، مؤكدا أن مصر دولة لها ثقل ويجب الاعتزاز بالتشريعات التي تصدر عنها.