الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة الوادى الجديد تكرم فريقى الطائرة بالفوز بأوليمبياد المحافظات الحدودية

صورة من التكريم
صورة من التكريم

كرم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد والدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمكتب رئيس الجامعة بالمبنى الإدارى، فريقى منتخب جامعة الوادي الجديد لكرة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية لفوزهما بالميدالية الذهبية والمركز الأول ضمن منافسات التصفيات النهائية لأوليمبياد المحافظات الحدودية والذى استضافته محافظة أسوان خلال الأيام الماضية تحت رعاية  الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.

وتقدم الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة والدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب التهنئة للدكتور إبراهيم مجاهد مدرب الفريق والكابتن محمد فخرى إدارى الفريق واللاعبين والجهاز الفني والإدارى لفوزهم بالميدالية الذهبية فى مسابقتى كرة الطائرة وكرة الطائرة الشاطئية فى أوليمبياد المحافظات الحدودية بأسوان.

وأثني الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس الجامعة، والدكتور أحمد سيد حرباوى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، على جهود الجهاز الفنى للفريق وطلاب الجامعة في تمثيل الجامعة والارتقاء بالمنظومة الرياضية بالجامعة.

رئيس جامعة الوادي الجديد تكريم فريقى منتخب جامعة الوادي الجديد لكرة الطائرة الطائرة الشاطئية لفوزهما بالميدالية الذهبيه أولمبياد المحافظات الحدودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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