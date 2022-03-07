«حقوق النواب» تناقش إنشاء وحدة حقوق الإنسان بـ«الشباب والرياضة»

ناقش اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان، ما تم بشأن إنشاء وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة من حيث هيكلها، والمهام التي تكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الانسان، وتلقى الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر دولة كبيرة، والقيادة السياسة لا تألو جهدا في مواصلة عمليات البناء والتقدم.

وقال وزير الرياضة: «عندما نهتم بتهيئة مركز شباب فهو حق من حقوق الإنسان»، مؤكدا أن ذلك يأتي بهدف تحقيق الرضا الداخلي، وليس الهدف منه لكي يتحدث عنا الخارج في احترام ملف حقوق الإنسان.

وأشاد الوزير بما تناوله فيلم «التجربة الدنماركية» للنجم الكبير عادل إمام، والذي قدم فيه نموذجا جيدا لوزير الشباب والرياضة الذي يتابع بنفسه مراكز الشباب في أبعد مكان.

وأكد الوزير أنه تواصل مع نقيب المهن التمثيلية، وتم التواصل مع الفنان عادل إمام قبل أيام، وتوجيه الشكر له كقيمة فنية، وكذلك الإشادة بفيلم التجربة الدنماركية.

وفيما يخص إنشاء وحدة حقوق الإنسان داخل الوزارة، أشار الوزير إلى أنه بالفعل هناك وحدة كان يطلق عليها وحدة تكافؤ الفرص والتي كانت خاصة بحقوق المرأة وتمكينها.

وأوضح وزير الشباب والرياضة، أن وحدة حقوق الإنسان بالوزارة تمت إعادة هيكلتها بعد تغيير مسمى وحدة تكافؤ الفرص.

وردا على ما أثاره النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، بشأن شبهات الفساد في نقابة المهن الرياضة، قال وزير الشباب: “لا تخضع للوزارة من قريب أو من بعيد”، مؤكدا أن الرقابة مسئولية الجهاز المركزي للمحاسبات.

وقال وزير الشباب: “نحن مسئولون فقط فيما يتعلق بالنقابة هو ما يختص بالرياضة فقط”.

وأكدت الدكتورة هويدا الشاهد، رئيس وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة، أن الوحدة كانت في البداية خاصة بتكافؤ الفرص فيما يتعلق بالمرأة.

وأوضحت أن الوحدة تستهدف النهوض بحقوق الإنسان في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال تكثيف حملات تثقيف الشباب فيما يتعلق بالتعايش والتسامح وقبول الآخر ونبذ العنف الكراهية.

ولفتت إلى أن هناك تعزيزا لتنسيق التواصل والتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان، وكذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتعامل مع كافة المشكلات الواردة في هذا الشأن.

وقالت مدير وحدة حقوق الإنسان بوزارة الشباب والرياضة، إنه تم تنظيم صالون ثقافي ديني بعنوان "طريق المحبة" لتنمية روح المحبة بين أبناء الوطن مسلمين ومسيحيين.

وتدخل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، متسائلا عن تغطية هذا الصالون بكافة المحافظات؟، مطالبا بضرورة أن يكون على مستوى الجمهورية، نظرا لأهميته.

وأكدت الدكتورة هويدا الشاهد، أنه بالفعل بعد موافقة الوزير الشباب سيكون الصالون الثقافي مبادرة يتم تعميمها على مستوى محافظات الجمهورية.

وقال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: لمسنا مجهودات مضنية قامت بها وزارة الشباب والرياضة، وهو ما تسبب في تحقيق طفرة كبيرة.

وأشار إلى أن وزارة الشباب والرياضة على تحقيق نجاح ملموس من أقصى الجنوب إلى آخر الشمال، من خلال إنشاءات حققت طفرة كبيرة، لاسيما في ضوء مبادرة حياة كريمة.