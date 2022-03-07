إيثار الحق على الخلق.. «البصيلى»: حالتان تعرف من خلالهما أنك مؤمن حقًا

قال الدكتور أحمد البصيلي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر، إن هناك حالتين تعرف من خلالهما أنك مؤمن حقًا، وهذان المقياسان الأساسيان أو الحالتان، أولهما: إيثار الحق على الخلق، بمعنى لو تعارضت مصلحتك أيها المسلم المتوهمة مع مراد الله، وقدمت مراد الله على مصلحتك المتوهمة فأنت مؤمن ورب الكعبة، فلو وضعت في هذا الاختبار سوف تنجح، فالدنيا عرض زائل وفانية.

وأضاف «البصيلي» في فيديو مسجل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن المقياس الثاني: خفقان القلب بالرحمة على القلب، فإذا امتلأ قلبك بالرحمة على الخلق فأنت مؤمن ورب الكعبة، فالله رحيم بعباده، ورحمته قد سبقت قلبه، وهذا مؤشر مباشر على حقيقة وتمام الإيمان في قلبك أيها المسلم.

واستدل بما جاء في السنة النبوية أن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وقال رسولنا الكريم الإيمان أن تؤمن بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.