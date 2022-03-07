مرفق الكهرباء يتدخل لحل شكوى مشترك من تذبذب التيار بشبرا الخيمة

تدخل فوري من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للتعامل المباشر مع الشكاوى الواردة من إحدى المستهلكين ويوضح خلالها تضرره من عدم الانتظام في قيمة الجهد الكهربائي في موقع سكنه الجغرافي الواقع بضاحية عزبة رشوان بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية التابعة جغرافيا لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وأوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في نشرته اليومية التي يقدمها عبر الصفحة الرسمية للجهاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بعنوان معلومة اليوم، أن الجهاز قام بالتدخل لمتابعة الشكوى بناء على الدور الرئيسي الذي يقوم به الجهاز في خدمة المشتركين بشركات توزيع الكهرباء التسع التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر المنتشرة على مستوى المحافظات، والتيسير عليهم في حل شكواهم ولتحسين مستوي الخدمة التي يحصلون عليها.

وأكد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك أنه بدراسة موضوع الشكوى بالجهاز مع شركة التوزيع المختصة تم ما يلي:-

· إجراء معاينة على الطبيعة.

· تم عمل موازنة للأحمال.

· أصبح الجهد مستقر.