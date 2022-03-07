الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

​​​​​افتتاح ندوة مواجهات الشائعات بـ«النيل للإعلام» في الإسكندرية

الندوة
الندوة

افتتحت أماني محمد مدير مركز النيل للإعلام بالإسكندرية ندوة مواجهات الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، بالترحيب بالضيوف وتحدثت عن دور مؤسسات الدولة في مواجهة الشائعات. 

وقال الكاتب الصحفي خالد الأمير إن مواجهة الشائعات أمن قومي ويجب أن يتم التصدي لها بشكل ممنهج ومنظم عن طريق آليات واضحة على مستوي الجمهورية تبدأ من إنشاء وحدات لمواجهة الشائعات داخل الأحياء والمحافظات والمصالح الحكومية لمواجهة الشائعات بشكل فوري وسريع وترتبط تلك الوحدات ببعضها البعض لتتخذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع.

وأضاف الأمير أن مواجهة الشائعات تقع على عاتق الجميع بداية من المواطن وانتهاء بالمسئول، فعلي المواطن أن يتأكد من صحة المعلومة المتداولة بطرق عدة منها صفحات الوزارات والهيئات والمواقع الإلكترونية والصحف ذات المصداقية وألا يقوم بمشاركة أي معلومة إلا بعد التأكد منها، كما أن المسئول عليه دور أكبر وهو دحض الشائعة قبل انتشارها على نطاق واسع والعمل على ذلك من خلال تصريحات صحفية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بشكل سريع جدا. 
وأكد على تبنيه حملة لإنشاء وحدات لمواجهة الشائعات في الجهات الحكومية وأن لديه رؤية لهذا الأمر يساعد على التصدي للشائعات، لافتا إلى أن حملة تصدوا التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة هي نواة لمواجهة الشائعات ولكن لا تزال في المهد وتحتاج الكثير من العمل رغم أنها تستطيع الوصل لمراكز الشباب بشكل أسهل وأسرع ولكن خطواتها بطيئة للغاية. 

الوطن الدولة اجراءات ندوة شائعة الشباب والرياضة الأمن القومي

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