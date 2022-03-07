وكيل «أوقاف مطروح» يكرم المحالين لسن التقاعد ويعلن 10 ضوابط لصلاة التراويح

كرم الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، اليوم الاثنين، من سبق لهم العمل بإدارة أوقاف غرب مطروح وبلغوا سن التقاعد، وذلك بحضور الشيخ محمود عمر الفاروق مدير الدعوة، وتضمن التكريم مديري إدارة بإدارة أوقاف غرب مطروح بالإضافة إلى عمال المساجد الذين اقتربوا من سن التقاعد.

وأثنى الشيخ حسن عبد البصير وكيل أوقاف مطروح، على الروح الطيبة بين أئمة مطروح قدامى ومحدثين حيث يربطهم رحم العلم وتحفهم روح الأخوة والمحبة مما يجعلهم في مقدمة الأمة والدعاة خلقا وعلما وجهدا.

وكيل أوقاف مطروح



وأشار "عبد البصير"، إلى أهمية الاستعداد لشهر رمضان وإظهار بيوت الله بالصورة اللائقة بها مع الحفاظ على التعليمات والضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بصلاة التراويح والتي قررتها وزارة الأوقاف.

- ضوابط صلاة التراويح

وأكد وكيل وزارة أوقاف مطروح، أن هناك 10 ضوابط لصلاة التراويح في المساجد طوال شهر رمضان تضمنت ارتداء الكمامة، اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، استمرار عدم فتح الأضرحة، استمرار عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية بالمساجد أو ملحقاتها، عدم السماح بإقامة أية موائد إفطار أو نحوه لا بالمساجد ولا بساحاتها ولا بملحقاتها”.

وكيل أوقاف مطروح

وتابع أن التعليمات تتضمن أيضا عدم السماح بالاعتكاف أو صلاة التهجد بالمساجد، السماح بصلاة القيام مع مراعاة التخفيف بما لا يتجاوز نصف ساعة دون إلقاء أي دروس أو خواطر دعوية، استمرار فتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها بعد الصلاة بما في ذلك صلاة التراويح” وذلك أخذا بالأسباب وحفاظا على النفس والأرواح.