افتتاح معرض «نوستالجيا تسعيناتى» بجامعة بنها

افتتح الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معرض " نوستالجيا تسعيناتي" والذي نظمته كلية الفنون التطبيقية بحضور الدكتور سيد الملقي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واستمع نائب رئيس الجامعة ومرافقوه إلى شرح من الدكتورة منى عبدالرحيم القائم بعمل رئيس قسم الإعلان، والدكتورة شيماء صلاح المدرس بالقسم ومجموعة من الطلاب عن فكرة المعرض والذي ضم مجموعة متنوعة ومتكاملة من أعمال الفرقة الرابعة بقسم الإعلان والتي تنوعت بين الملصقات و الوسائط و المجسمات التي تعبر عن حقبة التسعينيات و تعيد لنا الحنين إلى الماضي ، وذلك بمشاركة المشرفين من أعضاء هيئة التدريس و معاونيهم.

وقال نائب رئيس جامعة بنها خلال الافتتاح أن الجامعة حريصة على دعم وتشجيع الطلاب، وتحفيزهم على الاستمرار في الإبداع والبحث للإطلاع على كل ماهو جديد في مجالاتهم.

وفى سياق متصل، أجرى الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة لعدد من الإنشاءات الجديدة بالجامعة، رافقه خلالها الدكتور محمد سعيد المستشار الهندسي ، والمهندس ايهاب ياسين مدير الإنشاءات.

وشملت الجولة تفقد مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفر سعد، والمكون من أرضى و 5 أدوار بمساحة 10 آلاف متر مربع، لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة كما تفقد رئيس الجامعة المرحلة الثانية من أعمال مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة طبقا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتحديث برنامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية ، حيث يجرى زيادة عدد النقاط من 648 نقطة إلى 5 آلاف نقطة لخدمة طلاب الجامعة.

وأكد رئيس جامعة بنها خلال الجولة على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات لتشغيلها، كونها جزء من استثمارات الجامعة ، مشددا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة.