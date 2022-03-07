الإثنين 07 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«مصر للألومنيوم» تستهدف 1.3 مليار جنيه أرباح خلال 2022 - 2023

مصر للألومنيوم
مصر للألومنيوم

أعلنت شركة مصر للألومنيوم، الموازنة التخطيطية للعام المالي المقبل 2022-2023.

وأوضحت الشركة، في بيان للبورصة اليوم الإثنين، أنها تستهدف تحقيق أرباح خلال الفترة يقدر بنحو 1.3 مليار جنيه.

ولفتت إلى أنه من المستهدف تحقيق مبيعات محلية خلال العام المالي المقبل بقيمة 6.1 مليار جنيه، وقدرت المبيعات الإجمالية المستهدفة بحوالي 15.9 مليار جنيه، موضحة أن قيمة الصادرات المستهدفة خلال الفترة تصل إلى 9.9 مليار جنيه، مشيرة إلى أن قيمتها المستهدفة بالدولار تبلغ 6.2 مليون دولار.

سبق وقالت شركة مصر للألومنيوم، إن المجموعة الهندسية لاستشارية “سيجمان”، لم تنتهِ من إتمام دراسة الجدوى لمشروع خط إنتاج جنوط السيارات حتى الآن.

ونوهت بأنه جارٍ حالياً تنفيذ المرحلة الأولى من العقد الموقّع مع المجموعة الاستشارية وهي عمل دراسة جدوى للمشروع.
حققت شركة مصر للألومنيوم صافي ربح بلغ 814.15 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 341.3 مليون جنيه، خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة لتسجل 6.69 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 5.01 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

 

مصر البورصة اقتصاد جمال اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

التنوير الحقيقى

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