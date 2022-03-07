ضبط متهم بسرقة المواطنين بإسلوب انتحال الصفة

نجح رجال الأمن في ضبط أحد الأشخاص تخصص في سرقة المواطنين بإسلوب انتحال الصفة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بدائرة القسم مستقلًا دراجة نارية ملكه، فوجئ بقيام أحد الأشخاص باستيقافه مدعيًا أنه رجل شرطة، وتحصل منه على مبلغ مالي نظير عدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وحجز الدراجة النارية لعدم حمله مستندات ملكيته للدراجة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكب الواقعة وتبيَّن أنه (أحد الأشخاص -مقيم بدائرة القسم ) وبحوزته (فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار ) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "انتحال الصفة" وإنفاقه المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وبتطوير مناقشة المتهم للربط بينه وبين القضايا المجهولة أقر بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بإسلوب "انتحال الصفة" واعترف بارتكاب (3) حوادث سرقة بذات الإسلوب، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.