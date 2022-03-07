«القومي للإعاقة» ينظم مؤتمر أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة

انطلقت منذ قليل فعاليات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تحت عنوان مؤتمر "أثر الرياضة في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك بحضور الوزير د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة والوزيرة د. نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي ود . إيمان كريم ، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ، وحضور مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

ويتضمن المؤتمر جلسة خاصة حول "دور المرأة ذات الإعاقة في الرياضة البارالمبية"، كما يشهد المؤتمر تكريم أبطال أولميبياد طولكيو ، وأبطال إفريقيا في كرة السلة جلوس ، وأبطال إفريقيا في رياضة الباراتايكوندو.

وقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إنه يأتي الفاعلية والتي تتزامن احتفالات بعدة مناسبات منها اليوم العالمي للمرأة، ويوم المرأة المصرية والاحتفالات بعيد الأم، فهي الأم التي تعد وتنشأ أجيال تبني المجتمع.

ووجهت الدكتورة إيمان كريم، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمة ومساندة المرأة المصرية وكذلك مساندة للأشخاص ذوي الإعاقة ووضعهم في بؤرة اهتمام القيادة السياسية، متقدمة ايضا بالتهنئة لأبطال إفريقيا في كرة السلة جلوس ، وأبطال إفريقيا في رياضة الباراتايكوندو.

وأضافت انه يهدف لقاء لمناقشة واقع الرياضة بالنسبه للأشخاص ذوي الإعاقة وهو ما اثبتته التجارب ان الإرادة القوية، والعزيمة هي بداية كل نجاح.

كما قدمت الدكتورة إيمان كريم، التحية لجميع الأشخاص من الصم وضعاف السمع، بمناسبة اليوم العالمي للسمع، الذي يواكب 3 مارس من كل عام، ويعد هذا اليوم بمثابة حملة سنوية ينظمها مكتب الوقاية من العمى والصمم، التابع لمنظمة الصحة العالمية، و تتمثل أهداف هذه الحملة في مشاركة المعلومات، وتعزيز الإجراءات التي تهدف إلى الوقاية من فقدان وتحسين رعاية السمع.

وقالت المشرف العام على المجلس، أن منظمة الصحة العالمية ركزت في اليوم العالمي للسمع لعام 2022 على أهمية الاستماع المأمون باعتباره وسيلة للحفاظ على سمع جيد طوال مراحل الحياة، حيث حمل هذا اليوم شعار "اعتنِ بسمعك، وأنعم به مدى الحياة"، خاصة وأن أعداد الأشخاص الذين يعانون من فقدان السمع والمعرضين له تتزايد عالميا.