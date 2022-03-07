صحف سعودية: المملكة تبدأ مرحلة جديدة برفع الإجراءات الاحترازية

أشادت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بقرار السلطات فى المملكة برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، مع ضوابط التحقق من الحالة الصحية في تطبيق (توكلنا) للدخول للمنشآت والأنشطة والمناسبات والفعاليات وركوب الطائرات ووسائل النقل العام، وكذلك ما يتعلق بتأشيرات الزيارة بأنواعها، ورفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى عدد من الدول سبق تعليق الرحلات معها.

ففي افتتاحيتها بعنوان (نجاحات ومكتسبات)، ذكرت صحيفة "البلاد" أن هذا القرار يأتي استمرارا لنجاح المملكة المستمر في مواجهة الجائحة منذ بداياتها، مشيرًا إلى أنه بتلك الإجراءات تبدأ المملكة مرحلة جديدة ومهمة في مسار التعامل مع تلك الأزمة بمؤشرات قوية لسرعة العودة الكاملة للحياة الطبيعية للمجتمع، حيث قدمت المملكة نموذجًا مبهرًا في التصدي للتحديات والآثار التي فرضتها كورونا على اقتصاديات العالم وحياة البشرية.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الرياض"، في افتتاحيتها بعنوان (الريادة السعودية)، أن الصحة كانت وما زالت من أهم المستهدفات التي سعت القيادة السعودية على جعلها نظاماً صحياً شاملاً وفعالاً ومتكاملاً يقوم على صحة الفرد والمجتمع؛ (بمن فيهم المواطن والمقيم والزائر)، وهذا ما جاء واضحاً في الرؤية الطموحة 2030 التي رسمها ولي العهد، واضعةً حزمةً كبيرةً من المستهدفات.

ونوهت الصحيفة بقرار وزارة الداخلية السعودية أمس، بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة فى السعودية ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة جائحة كورونا وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع، فقد تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا اعتباراً من أمس.

وأكدت صحيفة "عكاظ"، في افتتاحيتها بعنوان (المملكة تودع «كورونا» بحذر)، أن قرار المملكة برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا يأتي بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة كورونا، وما رفعته الجهات الصحية المختصة، وما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع، ليؤكد أن إشادات الدول والهيئات الصحية العالمية بتعامل المملكة مع الجائحة لم تأتِ من فراغ، وإنما وفق نجاحات على أرض الواقع تحققت بفضل الإدارة الحكيمة والمليارات التي أنفقت لدعم مختلف القطاعات الصحية، وتأمين اللقاحات للمواطنين والمقيمين وبالمجان، ودون النظر إلى نظامية الإقامة من عدمها.

وأشادت فى هذا الإطار بوعي المواطنين والمقيمين، الذين التزموا بالقرارات والإجراءات الصارمة التي وضعتها أجهزة الدولة المعنية من أجل المحافظة على سلامتهم، والحد من مخاطر الجائحة، التي فتكت بالملايين على مستوى العالم.

