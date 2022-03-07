10 مارس حفل تخرج ماجستير الإدارة في كلية «لاهوت أكسبلورنيشنز»

تحتفل أكاديمية أكسبلورنيشنز للإدارة، التابعة لكلية لاهوت اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية ، بتخريج الدفعه الثالثة من الدارسين وسيتم تخريج 17 دارس ، يحصلون على درجة الماجستير فى الإدارة المسيحية يوم الخميس الموافق 10 مارس 2022 بمسرح سان جورج بمصر الجديدة.

و يشهد الحفل الدكتور نادر ميشيل مدير كلية اكسبلورنيشنز للدراسات الكتابية والعلوم اللاهوتية بمصر واوربا والشرق الأوسط ، و الدكتور القس عاطف سيدهم، فيليب فرج مؤسس أكاديمية أكسبلورنيشنز للإدارة/ولفيف من الاساتذة والقسوس والشخصيات العامه.

كما يشارك بإلقاء كلمه عبر الفيديو كونفرنس من كندا الدكتور دين عوض رئيس كلية ايفرجرين كندا،وذلك بناء على بروتوكول التعاون بين أكاديمية أكسبلورنيشنز للإدارة وجامعة ايفرجرين بكندا.



و كلية اللاهوت اكسبلورنيشنز للدرسات الكتابية والعلوم اللاهوتية لها عشرة فروع داخل مصر وثماني فروع داخل الوطن العربي وأوروبا، والمقر الرئيسي للكلية بولاية أوكلاهوما بأمريكا، ومقرها بمصر في شبرا 11 ش الشيخ وفروعها بمصر " القاهرة – اسكندرية – المنيا الاسماعيلية – الفيوم – بني سويف – اسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر " وفروعها بالدول العربية والاوربية في ، العراق وانجلترا والسويد وايطاليا وهولندا والمانيا وبلجيكا وتركيا.

وتقدم الكلية عدة برامج دراسية منها، بكالوريوس اللاهوت عربي وانجليزي، ودبلوم المشورة ودبلوم اللغات الكتابية ودبلوم الدفاعات، وماجستير اللاهوت وماجستير الإدارة المسيحية، وتصدر الكلية جريدة خاصة بها باسم " الرسالة " برئاسة تحرير رضا عزت ، وشعار الكلية، نحن ندرب قادة للتأثير في بلادهم ، يذكر ان عدد الخريجين في الكلية هذا العام بلغ 123 طالبا وباحثا.