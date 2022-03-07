الإثنين 07 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الداخلية الروسية: اعتقال 2500 شخص شاركوا فى مسيرات غير مصرح بها

الشرطة الروسية
الشرطة الروسية

أكدت وزارة الشئون الداخلية الروسية، إيرينا فولك، اعتقال نحو 2500 شخص شاركوا في مسيرات غير مصرح بها في موسكو وسان بطرسبرج، احتجاجًا على العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة، إيرينا فولك - في بيان - إن "أقسام وزارة الداخلية الروسية قامت بالتعاون مع أجهزة أمنية أخرى، بتأمين القانون والنظام في الأماكن التي أقيمت فيها مناسبات عامة غير مصرح بها.. والقبض على نحو 2450 شخصًا في موسكو وسان بطرسبروج"، حسب وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وعلى صعيد آخر، حذرت وزارة الدفاع الروسية من استخدام الطيران الحربي الأوكراني لمطارات دول الجوار، مؤكدًا أن بلاده ستعتبر هذا الأمر انخراطًا لهذه الدول في النزاع.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف- في إحاطة صحفية "إن الطيران الحربي الأوكراني القادر على القتال قد تم تدميره بشكل شبه كامل"، مشيرًا إلى أن الوزارة على علم بوجود طائرات حربية أوكرانية انتقلت سابقًا إلى رومانيا ودول مجاورة أخرى.

وأضاف أن استخدام المطارات التابعة لهذه الدول لمرابطة الطيران الحربي الأوكراني واستخدامه اللاحق ضد القوات الروسية قد ينظر إليه على أنه تورط لهذه الدول في النزاع المسلح.

وأشار "كوناشينكوف" إلى أن الوزارة تسلمت وثائق من عاملي مختبرات بيولوجية أوكرانية تؤكد تطوير مكونات سلاح بيولوجي في المختبرات الأوكرانية الممولة من الولايات المتحدة والواقعة بالقرب من الحدود الروسية، منوهًا بأن الوثائق المذكورة تدل على قيام السلطات الأوكرانية بالإتلاف الطارئ لمخزون من مسببات الطاعون والجمرة الخبيثة والكوليرا وغيرها من الأمراض المميتة في هذه المختبرات.

ولفت إلى أن إتلاف هذا المخزون تزامن مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي وجرى بتوجيه من وزارة الصحة الأوكرانية بهدف منع الكشف عن حقائق انتهاك الولايات المتحدة وأوكرانيا للمادة رقم 1 من معاهدة الأمم المتحدة لحظر الأسلحة الجرثومية والسمية.

ودعا "كوناشينكوف" العاملين في مواقع الصناعات العسكرية الأوكرانيا بإخلائها، مؤكدًا أن الجيش الروسي سيقصفها في وقت لاحق.

أوكرانيا اعتقال العمليات العسكرية وزارة الداخلية غير مصرح بها بطرسبرج

رئيس التحرير

وائل لطفي

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