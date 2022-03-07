ضبط ٧٦ طن من منتجات الألبان الغير صالحة للاستهلاك فى دمياط

قاد الدكتور عطية منصور مدير عام الشئون الوقائية بالمديرية الصحة في دمياط، وفريق من مفتشي الأغذية بقيادة سعيد الفداوى مراقب عام الأغذية بالمديرية يرافقه كلا من: سمير الملاح وهيثم أحمد وحسين مسعد مفتشي الأغذية بإدارة دمياط الصحية بحملة مكبرة تمكنت من ضبط مستودع مجهول لتعبئة وتجهيز منتجات الألبان والمخللات غير مستوفي الاشتراطات الصحية يحتوى على ٧٦ طن من منتجات الألبان والمخللات مجهولة المصدر و ظاهر عليها علامات التلف كما تم العثور على ٥٠٠ كيلو ملح طعام غير مطابق للمواصفات ومخللات بحالة سيئة.

بالاضافة الى احتواء المستودع على حظيرة أغنام مما يعد خطر داهم على الصحة العامة.

وعليه تم ضبط الأغذية وتحرير المحاضر اللازمة للواقعة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم إخطار مجلس المدينة لاستصدار قرار غلق إدارى لهذا المستودع.



وفي سياق آخر قاد أحمد عبدالعظيم رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ في دمياط، حملة لإزالة تعدى على أراضي زراعية بالبناء المخالف بقرية الرياض على مساحة 200 متر مربع شارك فيها نائب رئيس المركز للقرى ورئيسة الوحدة القروية وإدارة الأزمات والحملة الميكانيكية والإدارة الهندسية وتمت الإزالة بالكامل وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.



وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتى تستمر حتى ٢٦ مارس الحالى.