إنشاء وحدة جديدة لمبادرة حياة كريمة فى قرى دمياط

عقدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة حازم حواس، الاجتماع الأول التعريفي بخصوص تشكيل وحدة جديدة لحياة كريمة بمركز دمياط ولجان تنمية متكاملة بالوحدات القروية، وذلك برئاسة روضة منير نائب رئيس مجلس المدينه لشئون القرى، ومحمد رزق مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة دمياط، وناني بحيري مديرة المشروعات، ورؤساء الوحدات القروية.

جاء الاجتماع لتوضيح كيفية استيفاء النماذج الأساسية لأعمال حصر الأراضي الفضاء والمباني الخدمية، وحصر الاحتياجات من المواقف والطرق والأسواق ونقاط الإطفاء والكباري.

‏من جهة أخرى، نفذ أحمد عبد العظيم، رئيس مركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، حملة لإزالة تعدي على أرض زراعية بالبناء المخالف بقرية الرياض على مساحة 200 متر مربع، شارك فيها نائب رئيس المركز للقرى ورئيسة الوحدة القروية وإدارة الأزمات والحملة الميكانيكية والإدارة الهندسية، وتمت الإزالة بالكامل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة التاسعة عشر لإزالة التعديات على أملاك الدولة، والتي تستمر حتى ٢٦ مارس الجاري.

حيث أشارت "المحافظ" إلى أن أول ايام المرحلة قد شهد إزالة عدد ٢٠ حالة تعدى على أملاك الدولة بمركز فارسكور، تابعة لولاية الصرف بمساحة٢٢٢٢٥ متر مربع.

وأكدت محافظ دمياط، أنه يتم المتابعة الدورية للجهود المبذولة لهذا الملف، لتذليل أي معوقات، منوهة إلى أن هناك تعاون بين جميع الأجهزة لتنفيذ المستهدف بتلك المرحلة.

وشددت الدكتورة منال عوض على جميع الوحدات المحلية برصد أي محاولات تعدي في المهد والتعامل معها بكل حسم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، مؤكدة أنه لن يتم السماح بعودة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.