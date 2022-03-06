سفارتنا بالمجر تنهى إجراءات سفر 23 مصريًا بعد خروجهم من أوكرانيا (صور)

أنهت سفارة مصر لدى المجر، اليوم، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران ومع السلطات المجرية الصديقة، إجراءات تسفير 23 مواطنًا مصريًا وذويهم من مطار بودابست على متن طائرة مصر للطيران.

وجاء ذلك في إطار مواصلة لجهود بعثاتنا في إعادة المواطنين المصرين القادمين من أوكرانيا إلى مصر، والجهد الذي تقوم به سفارة مصر في المجر.

وتوجه السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر، وأعضاء من السفارة إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المسافرين، والتأكد من إتمام إجراءات سفرهم عائدين إلى ارض الوطن.

سفر 23 مصريا من المجر