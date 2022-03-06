الإثنين 07 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفارتنا بالمجر تنهى إجراءات سفر 23 مصريًا بعد خروجهم من أوكرانيا (صور)

سفر 23 مصريا من المجر
سفر 23 مصريا من المجر

أنهت سفارة مصر لدى المجر، اليوم، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بوزارة الخارجية ووزارة الطيران المدني وشركة مصر للطيران ومع السلطات المجرية الصديقة، إجراءات تسفير 23 مواطنًا مصريًا وذويهم من مطار بودابست على متن طائرة مصر للطيران.

وجاء ذلك في إطار مواصلة لجهود بعثاتنا في إعادة المواطنين المصرين القادمين من أوكرانيا إلى مصر، والجهد الذي تقوم به سفارة مصر في المجر.

وتوجه السفير محمد الشناوي سفير مصر في المجر، وأعضاء من السفارة إلى مطار بودابست لتوديع المواطنين المصريين المسافرين، والتأكد من إتمام إجراءات سفرهم عائدين إلى ارض الوطن.

سفر 23 مصريا من المجر
سفر 23 مصريا من المجر
سفر 23 مصريا من المجر
سفر 23 مصريا من المجر
أوكرانيا سفير مصر مصر للطيران الخارجية مصر السلطات المجرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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