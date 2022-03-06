مصرع وإصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة نقل و«توكتوك» بأسوان

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 3 آخرين في حادث تصادم وقع مساء اليوم الأحد، بين دراجة بخارية “توكتوك” وسيارة نقل، وتم نقل المتوفيين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة والمصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

البداية بإخطار تلقاه مرفق إسعاف أسوان يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و"توكتوك"، بمنطقة الشيخ علي بمركز ادفو.

وعلى الفور تم نقل المتوفين إلى المشرحة والمصابين إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتبين من تحريات المباحث بإشراف اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، فرار السيارة النقل بعد وقوع الحادث، ويكثف رجال الأمن جهودهم للعثور على السيارة والقبض على سائقها مرتكب الحادث.

وتبين مصرع كل من “عبد الرحمن رشدي مصطفي محمد” 16 سنة، سائق التوكتوك، مقيم بقرية العطواني بمركز إدفو، و"متوكل محمد احمد البشير" 22 سنة، سوداني الجنسية.

في حين أصيب كلًا من “مبارك الجعلي علي” 24 سنة، سوداني الجنسية، “عمر عبدالله خلف الله ”24 سنة، سوداني الجنسية، “علي أبو بكر” 22 سنة، سوداني الجنسية.