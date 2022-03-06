إقبال جماهيري كبير على عرض «2 طلعت حرب» بمهرجان الأقصر للسينما

شهدت عروض الأفلام ابمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، اليوم الأحد، اقبالًا جماهيريًا كبيرًا، حيث رفع فيلم "2 طلعت حرب" لافتة كامل العدد، وحضر العرض العالمي الأول للفيلم مخرجه وعدد من نجومه منهم عبير صبري وسهر الصايغ وشريف حلمي وميار الغيطي وأحمد مجدي وياسمين الخطيب.

فيلم "2 طلعت حرب"

الفيلم الوحيد المشارك في مسابقة الفيلم الروائي الطويل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وأيضا في عرضه العالمي الأول، وهو من إخراج مجدي أحمد علي، وبطولة عدد كبير من الفنانين منهم محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، وأحمد مجدي، وشريف حلمي، وياسمين الخطيب، ومنة فضالي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري، وإخراج، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل أحد عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية، وسبق عرض الفيلم ريد كاربت لكل نجومه المتواجدين في المهرجان.

يقام مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022، برئاسة السيناريست سيد فؤاد، ومدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والٱثار والثقافة والشباب والرياضة ووزارة الخارجية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

فيلم “2 طلعت حرب” بطولته عبير صبري وياسمين الخطيب وأحمد مجدى وتأليف وإخراج مجدى أحمد على.

جدير بالذكر أن نجوم الدورة الـ11 هم الفنان حسين فهمى، الذى يكرمه المهرجان ويمنحه جائزة إنجاز العمر، ومن صناع السينما الأفريقية المخرجة أبولين تراوري من بوركينا فاسو والمخرج السنغالي موسي توريه، والنجمات زينة وعبير صبري، وناهد السباعي والنجم صبري فواز والفنانة سلوي محمد علي والفنانات سلوي خطاب وبسمة، وسهر الصايغ وميار الغيطي وهبة عبد الغني والمخرج مجدي أحمد علي والمخرج عمر عبد العزيز والفنانين الشباب حمزة العيلي وهشام ماجد ومحمد سلام وجيهان خليل والفنانة التونسية والمطربة غالية بنعلي والمخرج هشام فتحي والفنان أحمد فتحي والفنان شريف حلمي و الفنان الشاب احمد مجدي كعضو لجنة تحكيم، والفنانة مريم الخشت والفنان حسين نصار والفنان محمد يسري والفنان محسن منصور.