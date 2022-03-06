تباين الإصابات بكورونا في الدول العربية

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الأحد، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي جراء فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.



ففي الكويت، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 670 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة، و928 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 623 ألفًا و159 إصابة، والوفيات إلى 2545 حالة، والشفاء إلى 614 ألفًا و597 حالة بنسبة 98.6%.



وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 1912 إصابة جديدة و5 وفيات، و902 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و5 آلاف و167 شخصًا، والوفيات إلى 27 ألفًا و922 حالة، والشفاء إلى 966 ألفًا و531 حالة.



وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل تعافي 453 شخصًا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة أنه بذلك بلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالمملكة مليونًا و161 ألفًا و646 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونًا و143 ألفًا و345 حالة، بنسبة تعافٍ تبلغ 98,4%، فيما بلغ عدد الوفيات 16 ألفًا و17 حالة، بنسبة تصل إلى 1,4%.



وأشارت إلى أن 5 ملايين و831 ألفًا و352 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونًا و211 ألفًا و308 أشخاص مقابل 24 مليونًا و756 ألفًا و505 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.



وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي عن تسجيل 1007 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الحالات المثبتة إلى مليون و782 ألفًا و49 حالة، كما تم تسجيل 10 حالات وفاة.

وفي الجزائر، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 37 مريضًا للشفاء.



وأوضحت الوزارة أنه بذلك، يبلغ العدد الإجمالي للإصابات 265 ألفًا و265 حالة، ومجموع المتماثلين للشفاء 177 ألفًا و864 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للوفيات 6855 حالة.



وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 39 ألفًا و979 إصابة جديدة، و97 وفاة، وتماثل 73 ألفًا و150 شخصًا للشفاء، خلال أسبوع، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و654 ألفًا و677 حالة، والوفيات إلى 13 ألفًا و882 حالة، والشفاء إلى مليون و572 ألفًا و836 حالة.



وأوضحت الوزارة أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و693 ألفًا و794 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و385 ألفًا و762 شخصًا، والجرعة الثالثة (المعززة) 576 ألفًا و264 شخصًا.