الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هبوط أرضى فى بولاق الدكرور.. ومحافظ الجيزة يوجه بسرعة الإصلاح

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة

رصدت محافظة الجيزة حدوث هبوط أرضى نتيجة كسر بماسورة صرف صحي بنهاية شارع المساكن مع شارع كفر طهرمس بحي بولاق الدكرور.

وعلى الفور، كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة حي بولاق الدكرور وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الدفع بالفرق والمعدات، وإصلاح خط الصرف مع إعادة الشئ لأصله. 

وكشفت محافظة الجيزة من خلال الأجهزة المعنية عن الهبوط وتغطية وترميم الموقع مع غلق الماسورة، وجار العمل لتغيير وصلة الصرف قطر 24 بوصة بواسطة مقاول الصرف مع إعادة الشيء لأصله لمسار الطريق، عقب الانتهاء من الأعمال بمتابعة من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

هبوط ارضي بولاق الدكرور اصلاح هبوط ارضي محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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