الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش البريطاني يحذر من انتقال مواطنيه للقتال في أوكرانيا

الأميرال طوني راداكين
الأميرال طوني راداكين

قال قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال طوني راداكين، اليوم الأحد، إن انتقال مواطني المملكة المتحدة الى أوكرانيا للقتال "غير قانوني وغير مفيد"، داعيًا إياهم للبحث عن وسائل أخرى لدعمها في مواجهة العملية العسكرية الروسية.

وأكد المسئول في الجيش البريطاني، لهيئة الـ"بي. بي. سي": "كنا شديدي الوضوح بأن من غير القانوني وغير المفيد للجيش أو الشعب البريطاني، التوجه إلى أوكرانيا".

وأضاف: "ادعموا من المملكة المتحدة، ادعموا بأي أمر تقدرون عليه. لكن هذا الأمر (أي الذهاب للقتال في أوكرانيا) ليس أمرًا تريدون أن تندفعوا نحوه".

وعن تصريحات وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس، دعوتها للراغبين في التطوع للقتال، قال قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية، إن "تراس" كانت تبدي "تفهّمنا جميعًا لهذا الشعور، وعلى هذا الشعور أن يتم توجيهه لدعم أوكرانيا، لكننا نقول، كعسكريين محترفين، إن ذلك الأمر (أي الذهاب للقتال) ليس بالضرورة الأمر المتعقّل للقيام به".

وتناقضت تصريحات قائد هيئة أركان القوات المسلحة البريطانية الأميرال طوني راداكين، مع موقف وزيرة الخارجية ليز تراس التي أعربت عن دعمها للراغبين بالتطوع للقتال وتلبية نداء بهذا الشأن وجهه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الأجانب.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية، إنها ستدعم البريطانيين الذين يرغبون في التوجه إلى أوكرانيا للمساعدة في القتال ضد القوات الروسية.

وقالت تراس- ردًا على سؤال حول ما إذا كانت ستدعم البريطانيين الساعين للتطوع بمساعدة الأوكرانيين في قتال الروس، وذلك في تصريحات نقلتها صحيفة "الجارديان" البريطانية: "بكل تأكيد"، مشيرة إلى أن "ذلك أمر يمكن للناس أن يتخذوا قرارهم فيه بأنفسهم.. الشعب الأوكراني يقاتل لأجل الحرية والديمقراطية، ليس فقط لأوكرانيا ولكن لأوروبا كلها.. بالطبع إذا أراد بعض الناس أن يذهبوا لدعم النضال سأساعدهم في ذلك".

ولفتت الصحيفة إلى أنه حتى الآن لا توجد أدلة على وجود أي أجانب توجهوا إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضد القوات الروسية، لكن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن، اليوم الأحد، أنه سيعمل على إنشاء لواء دولي للمتطوعين من مختلف دول العالم.

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