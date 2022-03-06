بشرى قبل شهر رمضان.. متى نزول مرتب شهر مارس 2022

متى نزول مرتب شهر مارس 2022، سؤال يدور في أذهان الكثير من الأشخاص يوميًا في ظل البحث المكثف لجميع المواطنين بعد تحديد وزارة المالية توقيتات قبض مرتبات شهر 3 لجميع العاملين في الجهاز الإداري بمحافظات مصر المختلفة.

مرتبات شهر مارس

وتحرص “الدستور” على تقديم جميع ما يهم القارئ، نستعرض في الأسطر التالية جميع أوقات صرف مرتبات الشهر الحالي، حيث أوضح طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، في بيان سابق لوزارة المالية، أنه تقرر بدء قبض مرتبات شهر مارس للعاملين في نحو 33 وزارة وهيئة يوم الأربعاء 23 مارس ثم بدء صرف مرتبات حوالي 33 وزارة وهيئة يوم الخميس الذي يوافق 24 مارس، وجميع الوزارات والجهات الأخرى أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الذي يوافق السابع والعشرين والثامن والعشرين والتاسع والعشرين من مارس الجاري.

◘مرتب شهر مارس 2022

ومن يوجد في الجهات القادمة يتم القبض في يوم 23 مارس

الوزارات الآتية: وزارة الصحة - التضامن الاجتماعي- وزارة التموين - زارة النقل- الاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشئون مجلس النواب، والداخلية، وزارة الأوقاف، ووزارة الثقافة، والآثار، ووزارة الإسكان، والتجارة والصناعة، ووزارة الطيران المدني-البيئة، والسياحة-البترول، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية).

مديريات الخدمات بالمحافظات الآتية: الشئون الصحية، التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق، على أن يضاف معهم الهيئات المستقلة والجهات التالية : المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للصحافة، والأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، والجهاز المركزي للمحاسبات، ومجلس النواب.

متى نزول مرتب شهر مارس 2022

وفي الجهات التالية يتم القبض في يوم 24 مارس

الوزارات الآتية: وزارة التعليم العالي، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة العدل، ووزارة الكهرباء، ووزارة التخطيط، ووزارة الاستثمار، ووزارة التعاون الدولي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، ووزارة الخارجية، ووزارة الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهذه الوزارات (المصالح والهيئات العامة الخدمة والاقتصادية)، على أن يضاف معهم مديريات الخدمات بالمحافظات الآتية: التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة، ودواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة، والجامعات بمختلف المحافظات.

توزيعة أيام مرتب شهر مارس 2022

الهيئات المستقلة والجهات الآتية: القضاء والنيابة العامة، وهيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة العامة للرقابة المالية، والمحكمة الدستورية العليا، ودار الإفتاء المصرية، واللجنة العليا للانتخابات، ومعهد الخدمات المالية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والأزهر الشريف، ورئاسة مجلس الوزراء، ورئاسة الجمهورية، وباقي الجهات الأخرى.

وفي الجهات التالية يتم القبض في أيام 27 و28 و29 مارس

الجدير بالذكر أنه يكون في الثلاثة أيام هذه القبض في الوزارات والجهات التي لم تصرف مرتبات عامليها خلال اليومين السابقين.

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