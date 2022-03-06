الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وائل الفشني بعد طرح أغنية «أيام»: الكلمات أعجبتني وتذكرت ذكريات زمان

وائل الفشني ومحمد
وائل الفشني ومحمد نوارة

لاقت أغنية "أيام"، للمؤلف الموسيقي محمد نوارة والمطرب وائل الفشني التي تم طرحها مؤخرا، نجاحاً كبيراً وردود فعل واسعة من رواد التواصل الاجتماعي فور طرحها بساعات


وأعرب المؤلف الموسيقي محمد نوارة، عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية "أيام" التي كتبها وقام بتأليف موسيقاها ليقوم بغنائها المطرب وائل الفشني، وطرحت منذ أيام ولاقت نجاحا كبيرًا. 


وأشار "نوارة":" تكمن سعادتي في وصول الحالة الموسيقية الخاصة بالأغنية بالمشاعر والمشاهد الدرامية المتباينة للجمهور، وتعاطفه مع الموسيقى والكلمات والصوت والصورة، كل ذلك شكل عوامل نجاح الأغنية وساهم في توصيلها للجمهور، مع ترك الساحة لكل متلقي لفهم وإدراك المعنى العام وتوظيف تلك المشاعر في الصورة التي تناسبه".


وأضاف "نوارة":" أن المطرب وائل الفشني يتميز بصوت وفكر مختلف، وعلى الرغم من أن هذا هو أول تعاون فني لنا معاً، إلا أننا تفاهمنا وتواصلنا فنياً جدا ونجح الفشني بأدائه المميز من توصيل كافة المشاعر والأحاسيس بالأغنية بسهولة وتعبير صادق".

 

ومن جانبه قال المطرب وائل الفشني، إن ما جذبني للأغنية من البداية هي الموسيقى الرائعة التي أبدع بها المؤلف الموسيقي محمد نوارة، وبعد ذلك عندما قرأت كلمات الأغنية "أيام" أعجبتني جداً وتذكرت أيام زمان الحلوة وأجدادنا وبرامجنا وأغانينا ورمضان والعيد زمان.. والناس الحلوة الجدعة بتاعت زمان.


وأضاف "الفشني":" ومع تصوير الكليب للأغنية عجبتني الفكرة جداً.. الى جانب الإخراج المتميز للمخرج الشاب عمرو وهبه و ما اظهره من مشاعر وتوضيح أن العلاقات تتغير و تتبدل مع الوقت وأن النفوس أحيانا تكون محملة بكثير من مشاعر الحقد والغضب التي تكون مخبأة و لكنها تظهر فجأة، و سعيد بهذا التعاون و أتمنى التعاون في أعمال قادمة."

أيام اغنية أيام وائل الفشني محمد نوراة ايام وائل الفشني

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