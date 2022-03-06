الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة سيدة بأبوالنمرس

جثة
جثة

شكلت الأجهزة الأمنية بالجيزة فريق بحث لتكثيف تحرياته حول العثور على جثة سيدة بمنطقة أبوالنمرس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سيدة بإحدى الترع في أبوالنمرس.  

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لسيدة لا توجد بها إصابات ظاهرية.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات. 

منطقة تحقيقات نهر النيل النيابة العامة باحدي شرطة النجدة اجهزة الامن إصابات الاجهزة الامنية بالجيزة

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وائل لطفي

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