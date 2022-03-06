تشكيل فريق بحث لحل لغز العثور على جثة سيدة بأبوالنمرس

شكلت الأجهزة الأمنية بالجيزة فريق بحث لتكثيف تحرياته حول العثور على جثة سيدة بمنطقة أبوالنمرس، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بالعثور على جثة سيدة بإحدى الترع في أبوالنمرس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتم انتشال الجثة وتبين أنها لسيدة لا توجد بها إصابات ظاهرية.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات.