اعتقال أكثر من ألفى شخص خلال مظاهرات مناهضة للحرب بروسيا

أعلن نشطاء الحقوق المدنية الروس، أن السلطات الروسية اعتقلت حوالي 2000 شخص في مدن بمختلف مناطق روسيا وسط تجدد المظاهرات المناهضة لغزو أوكرانيا.



وذكرت منظمة حقوق الإنسان الروسية "أو دبليو دى- إنفو" فى رسالة على تطبيق تليجرام للتواصل الاجتماعى أن أكثر من 200 شخص اعتقلوا، اليوم الأحد، في كل من مدينة إيكاترينبورج في جبال الأورال ومدينة نوفوسيبيرسك الواقعة فى سيبيريا.



ونشر الفريق التابع لناقد الكرملين الشهير أليكسي نافالني مقاطع فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر إحداها مجموعة من النساء المسنات وهن يهتفن "لا للحرب".



ولم تصرح السلطات الروسية بالتجمعات أو بالمظاهرات، وقامت بأنشطة قمعية بصورة متكررة ضد المتظاهرين الذين يعلنون معارضتهم الغزو المستمر لأوكرانيا.