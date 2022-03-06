مسلسلات رمضان 2022.. «واتش إت» تطرح البوستر الأول لمسلسل محمد رمضان «المشوار»

طرحت منصة “واتش إت” الإلكترونية البوستر الدعائي المبدئي لمسلسل النجم محمد رمضان الجديد الذي يحمل اسم “المشوار” تمهيدًا لعرضه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2022 عبر المنصة والتي رفعت شعار “رمضانك عندنا”.

وظهر محمد رمضان على البوستر الدعائي بملابس شخصية "ماهر عاشور" والتي يظهر بها خلال أحداث المسلسل، حيث يجسد دور عامل باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمدينة الإسكندرية، ويواجه العديد من الصعوبات بينه وبين زوجته والتي تجسدها النجمة دينا الشربيني.

ومن المقرر أن تطرح شركة “ميديا هب” المنتجة لمسلسل المشوار خلال الأيام المقبلة البوسترات الدعائية الجماعية لأبطال العمل، وطرح البرومو الدعائي على القنوات الناقلة للمسلسل تمهيدًا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل 2022.

ويعد مسلسل "المشوار" ثانى عمل فني يجمع بين محمد رمضان والنجمة دينا الشربيني إذ سبق أن قدما معًا فيلم جواب اعتقال عام 2017، وشارك في بطولة العمل إياد نصار، سيد رجب، صبري فواز، أحمد راتب، محمد عادل، صبري عبدالمنعم، من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج أحمد السبكي.

أبطال وصناع مسلسل “المشوار”

وانتهى النجم محمد رمضان بطل مسلسل المشوار من تصوير جزء كبير من مشاهده بالمسلسل والذي يظهر خلاله بشكل جديد ومختلف عن الأعمال الفنية التي قدمها خلال مسيرته الفنية على مدار السنوات الماضية، ويشارك في بطولة العمل بجانبه كل من:

دينا الشربينى

عمرو عبدالجليل

أحمد مجدي

أحمد صفوت

أحمد سعيد عبدالغنى

خالد أنور

خالد كمال

ندى بسيونى

كارولين خليل

محمد عز

ندا موسى

ثراء جبيل

محمود الليثى

حنان يوسف

سارة عبدالرحمن

محسن منصور

سما إبراهيم

أحمد كمال

ومن تأليف محمد فريد

وإخراج محمد ياسين.

آخر أعمال محمد رمضان الفنية

وكان آخر أعمال النجم محمد رمضان التليفزيونية مسلسل "موسى"، والذي عرض في شهر رمضان الماضي 2021، وحقق العمل ردود أفعال قوية ونجاحًا كبيرًا خلال عرض حلقاته، وشارك في بطولته كل من سمية الخشاب، عبير صبري، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدي، فريدة سيف النصر، عارفة عبدالرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبدالخالق، حمدي الوزير، محمد ريحانة، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة "سينرجي".