الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة شخص فى انقلاب سيارة نقل بالعياط

ارشيفية
ارشيفية

أصيب شخص في حادث انقلاب سيارة بالصف، تم إخطار اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وأمر بنقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

تلقى اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد أحمد خلف، رئيس مباحث قطاع الجنوب يفيد بوقوع حادث تصادم بالعياط  ووجود مصاب. 

وعلي الفور، انتقل العقيد محمد مختار مفتش مباحث قطاع الجنوب والمقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العياط إلي موقع الحادث وتبين وقوع الحادث أمام قرية بمها طريق المريوطية – العياط بسبب انقلاب سيارة ربع نقل. 

بينما وجه اللواء محمد نصر لبنة مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة بالدفع بأوناش المرور لإزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور.   

تم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات. 

حادث انقلاب سيارة الصف العياط انقلاب سيارة مرور الجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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