الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 4 بحادث تصادم فى البحر الأحمر

حادث تصادم
حادث تصادم

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم سيارتين ربع نقل بطريق القصير- مرسى علم، وتم نقل الجثث لمشرحة جراحات اليوم الواحد بمرسى علم.

وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار جهات التحقيق.

كان بلاغ قد ورد إلى غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل بالكيلو 50 طريق القصير - مرسى علم جنوب محافظة البحر الأحمر، على الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث.

وتبين مصرع شخصين، فيما رفض المصابان نقلهما إلى المستشفى لإصابتهما بإصابات خفيفة.

ونقلت سيارات الإسعاف الجثث إلى مشرحة مستشفى جراحات اليوم الواحد بمرسى علم المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار الأجهزة المختصة لمباشرة التحقيقات.

حادث تصادم طريق القصير مرسى علم اسعاف البحر الأحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

معضلة التنمية فى مصر

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