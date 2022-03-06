الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تحبس عامل يروج 3 طرب حشيش للاتجار في سوهاج

حشيش
حشيش

أمرت النيابة العامة في سوهاج، اليوم الأحد، حبس عامل، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بترويج كمية من مخدرى الحشيش والأفيون بقصد الإتجار.

كان اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود معلومات أكدت صحتها التحريات مفادها قيام عامل يقيم بدائرة المركز بالإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدرى الحشيش والأفيون متخذين من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

و بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة سوهاج من ضبط عامل يقيم بدائرة المركز وبحوزته 3 طرب من مخدر الحشيش و 750 جرام من مخدر الأفين وسلاح أبيض وهاتف محمول ومبلغ مالى قدره 25 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه عملية الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بالعملاء والمبالغ المالية من متحصلات الإتجار بالمواد المخدرة والسكين للتقطيع تم تحريز المضبوطات وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

متحصلات الإتجار مأمور مركز شرطة سوهاج مدير امن سوهاج مخدرى الحشيش الافيون النيابة العامة

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وائل لطفي

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