محمد عبدالعزيز يعقد اجتماعا لبحث خطة حي غرب شبرا الخيمة للعام المالي الجديد

عقد النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اجتماعا باللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وهشام العتموني مدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية وكافة المسؤولين عن قطاعات المتابعة والطرق والكهرباء والمشروعات والمياه والصرف الصحي بحي غرب شبرا الخيمة، لاستعراض ما تم انجازه من خطة العام المالي الحالي، والمشروعات التي سيتم أدراجها في العام المالي القادم (٢٠٢٢- ٢٠٢٣)، ليتم ادراج مجموعات من شوارع المناطق المختلفة لتركيب بلاط الانتر لوك بمناطق بيجام وميت نما وعزبة عثمان ومنطي وشبرا البلد، حوض العمدة ومدينة النور وابن الحكم والشرقاية، ورصف شوارع أخرى، وكذلك تركيب كشافات إنارة وزيادة صناديق القمامة، ومعدات لجمع القمامة، ورفع كفاءة كوبري المشاة بالفرنواني وسلم مشاة ميت نما وإدراج شبكة الصرف الصحي بالشرقاوية.

واستعرض النائب محمد عبد العزيز، المشروعات بناءً على مطالب أهالي حي غرب شبرا الخيمة نتيجة للقاءات الجماهيرية التي عقدها خلال الفترة الماضية، كما تم مناقشة احتياجات إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لتخفيف كثافات الفصول الدراسية.

كما استمع النائب لعرض ما تم من وحدة حقوق الإنسان بحي غرب شبرا الخيمة، وخططها القادمة ليتم متابعة تنفيذها.

وأكد النائب أهمية استكمال المشروعات التي لم يتم استكمالها من العام المالي الحالي مثل تجديد كوبري عرابي وتبطين ترعة الشرقاوية وتطوير شارع أحمد عرابي وغيرها، وأنه يقوم بالمتابعة المستمرة لكافة المشروعات القديمة والجديدة، في إطار الدور الرقابي للنائب.

وكان التقى النائب محمد عبد العزيز، اللواء طلعت منصور رئيس مدينة شبرا الخيمة.

وشهد اللقاء مناقشة عدة أمور على رأسها العمل على الارتقاء بمنظومة النظافة، والخطوات العملية نحو إدخال الصرف الصحي لمنطقة الشرقاوية القديمة وفقًا لطلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبدالعزيز، وكذلك التصورات المطروحة لتحقيق خطوات للتنمية في مدينة شبرا الخيمة.

في سياق آخر، تابع النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أعمال تطوير كوبري أحمد عرابي بشبرا الخيمة، بصحبة اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور مهندس أحمد صلاح استشاري كلية الهندسة بشبرا، لمتابعة أعمال تطوير كوبري عرابي، وتم اللقاء مع المهندس محمود حمدي المنفذ للمشروع، لمتابعة الخطة الزمنية للمشروع.