الأحد 06 مارس 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحرير مخالفات لـ7621 شخصا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

كمامة
كمامة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من تحرير 7621 شخصًا لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية، خلال حملات موسعة استهدفت ضبط مخالفي تدابير كورونا الاحترازية.

جاء ذلك فى إطار حرص الشرطة على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.
 

تحرير ارتداء الكمامات الواقية منع تداول قرارات الغلق مخالفة قضية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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