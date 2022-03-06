الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أعلن انتقال الاقتصاد للقبضة العسكرية.. وزير الدفاع الأوكراني: المصانع تنفذ الطلبات العسكرية

وزير الدفاع الأوكراني
وزير الدفاع الأوكراني ألكسي ريزنيكوف

 قال وزير الدفاع الأوكراني، ألكسي ريزنيكوف، أنه تم انتقال الاقتصاد الأوكراني إلى "القبضة العسكرية".

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني في صفحته على  موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،  تواصل المصانع عملها وتقوم بتنفيذ الطلبات العسكرية وإصلاح المعدات" وفقا لما نقلته وكالة نوفوستي الروسية.

يأتي هذا فيما قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البوندستاج (البرلمان الألماني)، مايكل روت في مقابلة مع صحيفة دي "فيلت" الألمانية ونقلتها وكالة نوفوستي الروسية اليوم الأحد، إن التسريع في إجراءات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيلحق ضررا بمصالح كييف وكذلك بالاتحاد الأوروبي ، وإن أكثر ما يمكن أن تعول عليه أوكرانيا هو الحصول على عضوية فخرية، لأن التجربة السابقة لتوسيع الاتحاد الأوروبي على حساب دول البلقان لم تكن خالية من الأخطاء.

وتابع:  "المؤسسات الديمقراطية المستقرة، واقتصاد السوق التنافسي، والإدارة العامة الفعالة، ومكافحة الفساد بشكل فعال أمور ضرورية لعضوية الاتحاد الأوروبي مشيرا الى فشل الاتحاد  في دمج دول مختلفة في نظامه الخاص.

وزير الدفاع الاوكراني ألكسي ريزنيكوف الاقتصاد الأوكراني الاقتصاد الأوكرانية وكالة نوفوستي الروسية

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وائل لطفي

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