شباب الكاثوليكية بمدينة نصر يلتقون بالنائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية

التقى صاحب النّيافة الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، بشباب كاتدرائيّة السيدة العذراء مريم بمدينة نصر، وذلك بمقر الكاتدرائية، في لقاء أبوي.

شارك في الاجتماع القمص يوسف بشرى، والأب يوسف عبد النور اليسوعي، راعيا الكاتدرائية، بدأ اللقاء بالتعارف المتبادل، ثم أعطى نيافته كلمة تشجيعية للشباب الحاضرين، أوضح فيها أهمية التصالح مع تاريخنا وواقعنا، من أجل حياة سعيدة ومستقبل مثمر.

وتضمن اللقاء أيضًا حوارًا مفتوحًا بين الأب المطران، وشباب الاجتماع حول الصعوبات التي تواجههم، بالإضافة إلى كل ما يحتاجونه خلال الفترة المقبلة. تلا ذلك، تكريم خريجي عام ٢٠٢١، وتوزيع شهادات التقدير عليهم، ثم اختتم الاجتماع بالصلاة والتقاط الصور التذكارية.

وعلى صعيد آخر، يطلق مكتب راعويّة المرأة في الدّائرة البطريركيّة المارونيّة، برعاية البطريرك المارونيّ الكاردينال مار بشارة بطرس الرّاعي وحضوره، أعمال السّينودس الخاصّ بالمرأة حول حضورها ورسالتها في الكنيسة والمجتمع، وذلك يوم السّبت عند الثّالثة عصرًا، في مسرح الصّرح البطريركيّ- بكركي، وينُقل مباشرة عبر نورسات.

وأشار مكتب راعويّة المرأة إلى أنّ "السّينودس الخاصّ بالمرأة حول حضورها ورسالتها في الكنيسة والمجتمع هو حدث كنسيّ مميّز يتحقّق للمرّة الأولى. هذا السّينودس أقرّه مجلس الأساقفة الموارنة بتاريخ 19 حزيران 2021 وكلّف مكتب راعويّة المرأة في الدّائرة البطريركيّة المارونيّة بالإعداد له."

وأضاف إلى أنّ "السّينودس أيّ "السّير معًا"، هو دعوة إلى التّأمّل بواقع المرأة اليوم في كنيستنا ومجتمعنا. إنّه مسيرة مجمعيّة تهدف إلى تمكين المرأة لتحقيق دعوتها وحضورها وميزتها ورسالتها، وهذه المسيرة لا تطال المرأة فقط إنمّا كلّ إنسان، لأنّه في نظر الكنيسة قيمة مطلقة.

وستقام في الرّعايا والأبرشيّات كما في الرّهبانيّات والمؤسّسات الكنسيّة والاجتماعيّة، في لبنان وبلدان الانتشار، لقاءات ودراسات تحضيريّة ثمّ لاحقة تساعد على تحقيق هذه المسيرة في معيّة خلّاقة وفعّالة بين أبناء وبنات الكنيسة والمجتمع، تتجلّى في الثّمار المرجوّة في خدمة الإنسان والكنيسة والمجتمع. ولا بدّ من الإشارة الى أنّ مشاركة الجميع أساسيّة في تتميم هذا المشروع النّبويّ."