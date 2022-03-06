الأحد 06 مارس 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

اليوم.. لجنة برلمانية تلتقي وفدًا من «قومي حقوق الإنسان» لاستعراض التقرير السنوي

السفيرة مشيرة خطاب
السفيرة مشيرة خطاب

تلتقي لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة النائب طارق رضوان مع المجلس القومي لحقوق الانسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، ذلك لعرض التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان ورؤية واستراتيجية المجلس الجديد بعد إقرار تشكيله من قِبل رئيس الجمهورية في ديسمبر الماضي. يعقد الاجتماع في تمام الساعة الثالثة عصرًا بقاعة سامح سيف الليزل بمبني الري.

فيما ألقى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق كلمة أمس، أثناء فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر  رابطة مجالس الشيوخ والشورى و المجالس المماثلة بإفريقيا والعالم العربي جاء فيها:
مجلس الشيوخ المصري باشر أعماله منذ عام 2020 بجانب مجلس النواب المصري وفق ما افصح عنه الاستفتاء الشعبي والإرادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لكل ما فيه صالح وطننا الأبي الذي انطلق منذ عام 2014 إلى رحاب التنمية والاستقرار والنهوض مشارفًا على تحقيق تطلعاته لجمهورية جديدة يعود إرثها البرلماني لعام 1866م. 

الامم المتحدة لجنة حقوق الانسان النائب طارق رضوان المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب

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