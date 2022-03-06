اليوم.. تواصل عمل 7 قوافل طبية مجانية ضمن «حياة كريمة»

تواصل اليوم الأحد، عمل 7 قوافل طبية، أطلقتها وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة».

وأوضحت الوزارة، في بيان، أنه سيتم إطلاق القوافل الطبية في مناطق؛ المطمر مركز ساحل سليم محافظة أسيوط، والسيقا مركز طوخ محافظة القليوبية، والمساوية مركز استا محافظة الأقصر، ومعجون مركز سمسطا محافظة بني سويف، وجرقس مركز سنورس محافظة الفيوم، والفتوح مركز فوه، محافظة كفر الشيخ، وآبار الملك مركز أخميم محافظة سوهاج.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن القوافل الطبية سيتم توجيهها للقرى الأكثر احتياجًا والمحافظات الحدودية، مع الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن عمل القافلة يستمر لمدة يومين متتاليين.

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل تضم التخصصات الطبية في الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، ونساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، إضافة لصيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، على أن يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ206 آلاف و270 مواطن من خلال 155 قافلة طبية، تم تنفيذها على مستوى الجمهورية في شهر فبراير الماضي.

يأتي إطلاق هذه القوافل ضمن مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 30 ألف و986 تحليل دم وطفيليات وأشعات، وعقد 42 ألف و362 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى تحويل 2044 حالة إلى المستشفيات لاستصدار قرارات من المجالس الطبية وإجراء الجراحات اللازمة والعلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي.