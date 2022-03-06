الأحد 06 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حملات مرورية.. الرادار يصطاد 1244 سيارة تنطلق بسرعات جنونية في 24 ساعة

حملات مرورية
حملات مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، عددًا من الحملات المرورية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن ضبط 1244 مخالفة تجاوز السرعة المقررة و110 مخالفة السير بدون تراخيص "قيادة وتسيير"، 11 دراجة نارية مخالفة، 12 مخالفة موقف عشوائي، 31 مخالفة شروط الترخيص وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

الإدارة العامة للمرور الحملات المرورية لوائح المرور قائدي السيارات

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