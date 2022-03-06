التصريح بدفن جثتي طفلين بعد اشتعال مرتبة سرير إحدى الشقق بالإسكندرية

قررت نيابة كرموز بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق بشقة سكنية، بحارة الشبكشي بمنطقة كوم الشقافة، تسببت في مصرع طفلين خنقا إثر اشتعال النيران في مرتبة السرير بداخل الشقة، والتصريح بدفن الجثتين وندب الأدلة الجنائية لمعاينة مكان الحريق وسؤال شهود العيان حول الواقعة.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بحارة الشبكشي بمنطقة كوم الشقافة، بدائرة القسم.

انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق فى الشقة أثناء تواجد الطفلين في الداخل، وبدخول الشقة تبين وفاة الطفلين ولد وبنت إثر اختناقهما بسبب تصاعد الأدخنة.

ومن جانبه نفى مصدر أمنى ما تردد عن وفاة الطفلين إثر اشتعال النيران فيهما، وأن الحريق شب بسبب اشتعال مادة بلاستيكية بمرتبة السرير. تم نقل الجثتين إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي حادثة أخرى، كانت قد قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة نشب بشقة سكنية أدى اشتعالها وتفحم محتوياتها بالكامل، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال قاطني الشقة عن الحريق.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بنشوب حريق بشقة بعقار قديم بشارع الجداوي متفرع من شارع السكة الجديدة في المنشية دائرة القسم.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط القسم الي ممان البلاغ رفقة قوات من إدارة الحماية المدنية وسيارة إسعاف. تم السيطرة على النيران واخمادها ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين أن النيران احرقت محتويات الشقة بالكامل دون وقوع أي إصابات فيما رجحت المعاينة الأولية ان سبب الحريق حدوث ماس كهربائى بالوصلات الكهربائية بالشقة المشار إليها، مما أدى إلى الحريق.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة المنشية واخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.