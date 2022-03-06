الأوبرا تحتفل بمئوية كارم محمود ومسرح سيد درويش يحتضن فراشات الباليه

تواصل دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، تنفيذ خطة إحياء ذكرى رموز وأعلام الموسيقى والغناء، حيث تنظم احتفالية بمناسبة مئوية الفنان كارم محمود وتحييها فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك فى الثامنة مساء اليوم الأحد على المسرح الكبير.

يتضمن برنامج الاحتفالية مجموعة من أعمال المطرب الراحل كارم محمود التى شكلت علامات بارزة فى تاريخ الموسيقى العربية من بينها: أمجاد يا عرب، صبح الصباح، يا ليالي ملاح، داره قصاد داري، مشغول عليك، أمانة عليك، عنابي، يا فايتني في حيرة، يا أبو العيون السود، يا حلو نادي لي، سمرا يا سمرا، والنبي يا جميل، عيني بترف يا حبة عينى، على شط بحر الهوي، إيدك في إيديب وبانوراما من موسيقى كارم محمود، إعداد محمد على عبد الودود، أداء إبراهيم راشد، مؤمن خليل، تامر عبد النبي، مصطفى النجدي، محمد حسن وياسر سليمان.

يذكر أن كارم محمود أحد أعلام الموسيقى العربية ولد في 16 مارس 1922 بدمنهور، حصل على دبلوم معهد فؤاد الأول للموسيقي العربية عام 1945، تمتع بصوت أوبرالي مميز ويعد أول من قام بإحياء المسرح الغنائي بعد سيد درويش وأعاد فن الأوبريت الإذاعي، بلغت ألحانه التى قدمها بنسه 180 أغنية كما غنى 281 لحنًا آخر لمجموعة من أشهر المؤلفين،وكما شارك فى بطولة عدد من الأفلام السينمائية منها عيني بترف، دستة مناديل، لسانك حصانك، فايق ورايق، حضرة المحترم، خبر أبيض، نور عيوني وتوفي 15 يناير 1995 .

نشأ كارم محمود وسط عمالقة من المطربين والملحنيين أمثال محمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، واستطاع أن يجد لنفسه مكان بينهم، تميز بصوت أوبرالي ويُعتبر من أهم وأشهر الأصوات التي غنت الموشحات والأدوار، وأول من قام بإحياء المسرح الغنائي بعد سيد درويش، بعدما كان المسرح الغنائي اندثر، كما أعاد الأوبريت الإذاعي، وقدم حوالي 35 أوبريت إذاعي، ونطالب الدولة بإقامة متحف فني يضم أعمال كارم محمود، وأعمال كل عمالقة الطرب المصري، باعتبارهم سفراء القوى الناعمة في مصر، ولنعلم أولادنا من هم هؤلاء العظماء".

وكان كارم محمود حالة جمالية إبداعية غير متكررة، فهو صوت طربي أصيل تُطرب له الأذن والروح، أحبه الجمهور في كل زمان ومكان، حقق نجاحات كبيرة ومتعددة في مجالات فنية مختلفة، لم ينقطع عن الغناء حتى عندما تخطى مرحلة الشباب، ومن يرى حفلاته يجده يتحرك على المسرح وهو في سن السبعين وكأنه شاب عشريني، واستطاع أن يجعل من فنه مدرسة، وترك لنا إرثا فنيا خالدًا، مازال عدد كبير من المطربين الجدد يعيدون غناء أغنياته وألحانه".

ــ فراشات الباليه وأنامل براعم البيانو في حفل فني بأوبرا الإسكندرية

في سياق متصل، يستقبل مسرح سيد درويش ــ أوبرا الإسكندرية، في الثامنة مساء اليوم أيضا، حفلا فنيا لطلبة وطالبات مركز تنمية المواهب بدار أوبرا الاسكندرية، وذلك تحت اشراف الفنان عبد الوهاب السيد المدير الفنى للمركز.

ويشارك كل من طلاب فصل البيانو تدريب الدكتورة إنجي بدوي، وطالبات فصل الباليه تدريب الفنان أمير تادرس. يقدم طلبة وطالبات فصل البيانو مجموعة من أشهر أعمال الموسيقى الكلاسيكية لكبار الموسيقيين العالميين. كما يقدم طالبات فصل الباليه عرضا فنيا لباليه" سندريلا".

يذكر أن مركز تنمية المواهب قد تم تأسيسه فى الموسم الفنى لعام 2004 ويضم نخبة من الأساتذة الأكاديميين حيث يحرص المركز على تدريس التقنيات الفنية الحديثة وتشجيع وصقل المواهب الفنية.

ويضم فصول فنية مختلفة منها البيانو، الباليه، الكمان، الجيتار، العود، الكورال، الموشحات، ذوى القدرات الخاصة .وقد أقيم أول مهرجان لتنمية المواهب ومسابقة للمواهب الفنية بعد تولى دكتورة إيناس عبد الدايم رئاسة مجلس إدارة دار الأوبرا المصرية، وقد أصبحت حفلات مركز تنمية المواهب أساسية فى خريطة حفلات دار الأوبرا المصرية.

