أسعار المكرونة تشهد ارتفاعًا بنحو 1500 جنيه للطن

شهدت أسعار المكرونة ارتفاعًا بنحو 1500 جنيه للطن على مدار الأسبوع الماضي، نظرا لارتفاع أسعار الدقيق والقمح، والذي تأثر بالتوترات الروسية الأوكرانية.

وأرجع عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار المكرونة نظرا لارتفاع أسعار الدقيق بنحو 1800 جنيه للطن خلال أسبوع تأثرا بزيادة أسعار القمح.

وأوضح أن أسعار الدقيق ارتفعت من 7600 إلى 9400 جنيه للطن خلال أسبوع، نظرا لارتفاع أسعار القمح، مضيفا أن أسعار القمح ارتفعت من 6400 إلى 7900 جنيه للطن، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمية.

وأشار إلى أن أسعار المكرونة ارتفعت من 8 و9 آلاف جنيه للطن إلى 9.5 و10.5 ألف جنيه للطن، لافتا إلى أن سعر الكيلو للمستهلك يتراوح حاليا ما بين 11 إلى 12 جنيها للمكرونة السائبة.

وشهدت أسعار الدقيق والردة استقرارًا أمس السبت 5-3-2022 في السوق المحلية المصرية، لدى تجار الجملة، التي جاءت على النحو التالي:

استقر سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن 7500 جنيه، كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلية المصرية ليصل إلى 8000 جنيه للطن.

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر استقرارًا اليوم، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 5600 جنيه.

وكان قد كشف عبور العطار، نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، عن صعود أسعار الدقيق، مسجلًا ارتفاعًا بقيمة 1000 جنيه للطن، متوقعًا أن هذا الارتفاع سينعكس خلال الساعات القليلة القادمة على أسعار المكرونة بالزيادة.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار القمح انعكس بالضرورة على أسعار الدقيق، حيث ارتفعت أسعار القمح بالسوق المحلية بنحو 1500 جنيه للطن منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا، لتصل إلى 7600 جنيه للطن، في ظل ارتفاع أسعار القمح العالمي