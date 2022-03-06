موسكو تدعو الاتحاد الأوروبى والناتو للكف عن تزويد كييف بالأسلحة

دعت وزارة الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي والناتو للكف عن تزويد أوكرانيا بالأسلحة، تفاديا لتعريض الطيران المدني الدولي للخطر.

وجاء في بيان أصدرته المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا : "نجدد دعوتنا إلى دول الاتحاد الأوروبي والناتو لوقف الضخ المتهور لأحدث أنواع الأسلحة إلى نظام كييف غير القابل للحياة، تفاديا لظهور أخطار هائلة على الطيران المدني الدولي وغيره من المواصلات في أوروبا بل وخارجها".

واستبعدت زاخاروفا إمكانية أن يتجاهل موردو الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات ومضادات الدبابات إلى أوكرانيا، خطر وقوع هذه الأنظمة عالية الدقة في أيدي الإرهابيين و العصابات الإجرامية ليس في أوكرانيا فقط بل و في أوروبا بأسرها.

وأشارت إلى أن ظهور أنظمة مضادة للجو مثل "ستينغر" أو مضادات للمدرعات من أنواع "جافلين" و "كارل جوستاف" وNLAW في السوق السوداء وترسانات الشبكات الإرهابية ليس سوى مسألة وقت، موضحة أن نظام "ستينجر" على سبيل المثال يشكل خطرا كبيرا على الطائرات المدنية، بينما تعتبر مضادات المدرعات خطرا جسيما على القطارات ومنشآت البنية التحتية.

وعلى صعيد آخر، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن هناك معلومات تفيد بأن سلطات ماريوبول ترفض منح السكان الفرصة للمرور عبر الممر الإنساني.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها استجابت لكل مطالب كييف فيما يتعلق بالممرات الإنسانية في مدينتي ماريوبول و فولنوفاخا، وفقا لما أوردته فضائية «سكاى نيوز عربية» فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وبحثت روسيا وبيلاروسيا، في و قت سابق، إمكانية فتح ممرات إنسانية لعبور الأجانب الراغبين بمغادرة أو كرانيا.

من جانبها، اتهمت السلطات الأوكرانية، رو سيا بعدم الالتزام بوقف إطلاق النار المتفق عليه في مناطق معينة، وتعطيل عمليات الإجلاء في بعض المدن.